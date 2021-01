Macau: Prefeitura injeta mais de R$ 2 milhões na economia com pagamento de atrasados

Um trabalho incansável, muitos entraves e obstáculos, mas a determinação da equipe de Finanças, Administração e de Saúde da Prefeitura de Macau, conseguiu cumprir o prometido, concluir as transferências bancárias para o pagamento dos servidores municipais.

Serão mais de R$ 2 milhões injetados na economia local.

Com essa medida, o prefeito José Antônio Menezes ameniza o sofrimento dos servidores municipais.

Algumas categorias estão com até três meses de salários em atraso.

No caso dos aposentados, as transferências foram realizadas para o Fundo de Previdência Social, mas devido a problemas com o arquivo de pagamento, os saques poderão ser feitos somente no início da próxima semana.

“É uma grande satisfação poder cumprir o que foi pactuado com os sindicatos e servidores municipais. Na nossa gestão, palavra dada é palavra cumprida”, concluiu o prefeito José Antônio Menezes, reforçando que não abrirá mão do compromisso com o pagamento em dia do servidor público municipal.

