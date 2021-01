Macau: Presidente da Câmara antecipa pagamento dos servidores do legislativo

O presidente da Câmara de Macau, vereador Givagno Patrese (DEM), autorizou o pagamento de todos os servidores do legislativo referente ao mês de janeiro, creditado nas contas nesta quarta-feira (20).

Com o pagamento rigorosamente em dia, a economia do município é aquecida, haja vista, os servidores poderão honrar seus compromissos, e realizar novas compras no comércio local.

O pagamento em dia dos servidores do legislativo macauense é um compromisso da atual gestão, que preza pela transparência dos recursos.

