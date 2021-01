Macau: Presidente da Câmara deverá compor chapa de Paulinho Freire na FECAM/RN

O presidente da Câmara Macau, o vereador Givagno Patrese (DEM) deverá compor a chapa que sairá vitoriosa na eleição da Federação das Câmaras Municipais do estado do RN – FECAM/RN, encabeçada pelo presidente da Câmara Municipal do Natal, vereador Paulinho Freire (PDT), lançado por um grupo para presidir a entidade a partir do dia 05 de fevereiro.

Givagno apoia a ideia da interiorização da entidade como forma de geração de emprego e renda para os municípios, ampliando cursos profissionalizantes. “Podemos com apoio da Fecam trazer curso de design de sobrancelha, barbeiro, depilação, cabeleireiro, perfumista, curso de higiene e limpeza, dentre outros”, destacou o vereador macauense.

O parlamentar salineiro ainda comentou sobre a ampliação do Conexão Enem em parceria com a Escola da Assembleia Legislativa de forma online para as Câmaras como uma forma de incentivar os jovens estudantes que não têm muitas oportunidades.

A eleição da FECAM/RN será realizada na sede da Federação das Câmaras Municipais do RN – Rua da Saudade, 1877, bairro Lagoa Nova na capital potiguar, no dia 05 de fevereiro (sexta-feira) pela manhã. Apenas os presidentes dos Poderes Legislativos filiados a entidade têm direito a voto.

(Visited 2 times, 2 visits today)