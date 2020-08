Macau: Professores suspendem aulas remotas por falta de pagamento

A classe dos professores municipais da cidade de Macau resolveu suspender as aulas remotas que estavam dando para os alunos da rede municipal de ensino até que o salário do mês de julho seja pago pela prefeitura.

Os professores reclamam dos constantes atrasos salariais e pedem que o prefeito regularize essa situação. Os professores afirmam ainda que só retornarão as aulas quando o salário atrasado do mês de julho for pago.

Recentemente uma decisão da justiça obrigou ao prefeito Túlio Lemos pagar em dia todos os servidores efetivos e que o mesmo não poderia pagar os cargos comissionados e eletivos antes de quitar a folha salarial dos efetivos, caso o prefeito atrasasse os pagamentos teria que pagar juros e correção.

Mas no primeiro mês em que essa determinação judicial entrou em vigor o prefeito já atrasou o salário de todos os servidores municipais. Blog É isso aí!

