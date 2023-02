Macau: Retomada do Carnaval em 2023 traz alegria e movimenta a economia local

A retomada do Carnaval de Macau está trazendo alegria para a população macauense e visitantes e crescimento também para a economia da cidade, que respira carnaval o ano inteiro e faz com maestria um dos maiores carnavais de rua do Rio Grande do Norte.

O Prefeito Dr. José Antônio de Menezes, no segundo dia de festividades carnavalescas fez questão de ressaltar a importância do evento, em 2023. Neste domingo (19), ele participou do circuito do Mela-mela e visitou os Polos da Praia de Camapum e do Frevo na Praça da Conceição.

“O Carnaval de Macau é uma festa marcada pela paz e alegria, mas também é um evento que aquece a economia. Ganha um rendimento extra, desde os pequenos e médios empresários, até os ambulantes, o setor de serviços e os artistas da cidade, entre tantos outros”, comentou o prefeito.