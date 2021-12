Macau: Réveillon 2022 com queima de fogos e três atrações em Camapum

Prestigiando os artistas locais e da região, o Réveillon de Macau está pronto para receber 2022 no melhor estilo, na sexta-feira (31), a partir das 23h30, na Praia de Camapum. O espaço público vem passando por uma intervenção urbanística no calçadão, com o investimento perto de R$ 500 mil, por parte do poder público municipal.

Na programação para abraçar o ano novo, estão confirmados: Renato Costa, Giannini Alencar e a banda Eita Mamãe. Isso sem falar na paisagem e na brisa agradabilíssima da área em torno do palco, onde se apresentarão as atrações. A Prefeitura de Macau garante toda a estrutura para receber bem o público local e os visitantes.

A promoção do evento é da Secretaria de Turismo, com o apoio de diversas pastas da gestão municipal. A expectativa da comissão organizadora é de que a orla de Camapum receba um bom público na última noite do ano.

A confirmação da festa pelo prefeito José Antônio de Menezes animou os comerciantes da área e ambulantes, que terão a oportunidade de entrar o ano novo com um faturamento extra. Haverá queima de fogos na contagem regressiva para a chegada do ano novo. (Texto: Assecom/PMM com imagem de Canindé Soares).