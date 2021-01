Macau: Secretária de Saúde inicia trabalhos com visitas as unidades de saúde

Na manhã de ontem (6), a secretária de saúde, Terezinha Menezes visitou o Centro de Especialidades Médicas-CEM e a Unidade Básica de Saúde do Centro, com o objetivo de avaliar a situação destes estabelecimentos de saúde.

“Estamos visitando as unidades e avaliando a estrutura e a disponibilidade de recursos humanos efetivos para dar as respostas que a população macauense precisa, neste momento de grandes dificuldades, onde encontramos boa parte da estrutura sucateada e desfalque nas equipes”, revelou a secretária.

Para se ter uma ideia do descaso com a saúde, a última reforma do CEM foi entregue em dezembro de 2004, na segunda gestão do médico José Antônio Menezes.

Bioquímica, Terezinha Menezes também frisou que muitas UBS não estão com as condições necessárias para funcionamento, pois não há materiais, insumos e até mesmo receituário. Além disso, não foram entregues as chaves da maioria dos estabelecimentos de saúde.

Para reduzir as despesas, a secretária já está organizando o plano de reestruturação da rede de saúde e não descartou a possibilidade de agregar unidades no intuito de reduzir as despesas com aluguel. A secretária de saúde ainda mencionou a importância da celeridade nas decisões neste momento de pandemia do novo coronavírus. “Temos um cenário complicado de pandemia que requer atenção máxima”, disse.

Para Terezinha Menezes, dar qualidade no atendimento à população é a prioridade número um da pasta, para isso será necessário fazer ajustes na estrutura que é oferecida aos servidores para atender bem aos cidadãos. “Com a ajuda dos servidores e a compreensão da população vamos superar as dificuldades e atender as demandas”, concluiu.

