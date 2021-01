Macau: Técnica de enfermagem do Hospital Antônio Ferraz é a primeira pessoa a se vacinar

A tarde desta terça-feira (19), já é considerada um marco para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no município de Macau. O prefeito José Antônio Menezes, acompanhado da Secretária de Saúde, Terezinha Menezes prestigiou o ato simbólico de vacinação da primeira profissional de saúde na cidade.

A técnica de enfermagem Francisca Lucas de Morais, funcionária há 17 anos do Hospital Municipal Antônio Ferraz foi a primeira profissional de saúde a ser vacinada contra a Covid -19. Casada, mãe de filhos 2 filhos, Francisca tem 38 anos e foi vacinada pela enfermeira Laryssa Fernandes.

A aplicação aconteceu no Hospital Antônio Ferraz e deu início oficialmente a vacinação na cidade. Acompanharam presencialmente o ato, a diretora do hospital e técnica de enfermagem, Ivani Paiva, o Secretário Chefe de Gabinete, Rodrigo Menezes e o presidente da Câmara Municipal, Givagno Patrese. O vice-prefeito Rodrigo Aladim justificou a ausência por compromissos particulares na capital do estado.

A Secretaria Municipal de Saúde começa efetivamente a imunizar os profissionais de saúde, a partir desta quarta-feira, 19. O plano montado pela Prefeitura para atender os grupos prioritários contemplados nesta fase, deve ser divulgado nas próximas horas, tendo em vista que o número de doses entregue para município não atende toda a demanda.

O município de Macau recebeu, do Ministério da Saúde, 229 doses, o que não garante o esquema vacinal completo para a primeira fase da imunização. “A gente esperava há muito tempo por esse momento. É uma vitória da ciência que nos enche de esperança, graças a Deus”, declarou emocionada a técnica de enfermagem Francisca Lucas, primeira profissional de saúde vacinada no município.

De acordo com a Secretária de Saúde, Terezinha Menezes, a previsão de concluir a primeira etapa da vacinação depende da disponibilidade de doses do Ministério da Saúde. “É um passo importante no enfrentamento à pandemia, e uma alegria saber que começamos a proteger nossa população, mas também é fundamental que as pessoas continuem seguindo as recomendações como distanciamento social, uso de máscara e a higienização das mãos”, concluiu o prefeito José Antônio Menezes.

