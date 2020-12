Macau tem abastecimento de água suspenso nesta sexta (18)

A cidade de Macau tem o abastecimento de água suspenso nesta sexta-feira (18).

De acordo com a Caern, a parada é necessária para a realização de um serviço de extensão de rede, que vai otimizar o abastecimento na região de Ilha de Santana.

O fornecimento de água foi interrompido no início da manhã e a previsão é que o trabalho seja concluído por volta das 18h, quando o sistema será religado.

O prazo para normalização do abastecimento, no entanto, é de até 48 horas após a religação do sistema.

