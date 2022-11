Macau: Troca de tiros entre PM e criminoso termina com suspeito morto  

A Polícia Militar foi acionada na noite desta segunda-feira (21) pelo o telefone funcional do plantão, que estava ocorrendo um roubo numa residência na ilha de Santana, distrito de Macau.

A informação dava de conta que foi subtraído da vitima um veiculo SPIN, cor prata, placa OWB0D75, aparelhos celulares, e outros pertences. Os bandidos causaram terror na residência, e após a ação criminosa fugiram em rumo ignorado.

Os agentes caíram em campo que contou com apoio do GTO de Macau, PMs de Alto do Rodrigues, Pendências e Guamaré. O cerco foi fechado na tentativa de localizar os criminosos, prender e recuperar os bens subtraídos. Na operação, um veículo foi localizado já abandonado pelos os bandidos.

No patrulhamento, os PMs se depararam com um homem em atitude suspeita, com características parecidas com as que foram relatados pelas as testemunhas. Ao tentar abordar, o suspeito sacou de uma arma de fogo e abriu fogo contra os policiais que foram mais ágeis na ação e revidou, o homem foi atingido e socorrido ao hospital Antônio Feraz, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito morto no confronto é acusado de outros delitos na área policial, incluindo um furto a um estabelecimento comercial ocorrido na última semana na cidade de Macau. Outro suspeito conseguiu fugir do local, mas já foi identificado pela policia, será uma questão de tempo colocar atrás das grades.

Na operação, foram recuperados, além do veículo, aparelhos celulares e apreendida a arma, um revólver calibre 32, com cinco munições picotadas. Todo o material e objetos foram encaminhados para a 5ª Regional de Policia Civil de Macau, para os procedimentos de praxe.