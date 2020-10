Macau: Vereador Kekel declara apoio a Edinho Capa

Essa muitos pagavam para ver.

Dificilmente aquele que entra na política não se vicia fácil na permanência do poder. É de se admirar ver vereador Kekel abrir mão de uma possível reeleição, sem maiores dificuldades, para apoiar um grande amigo.

Falo sem maiores dificuldades porque sabemos inclusive internamente de pesquisas em que Kekel figura como vereador mais bem avaliado nesse mandato 2017-2020.

Falamos com Kekel, ele apenas nos disse que tinha vontade de ter essa experiência e ajudar sua cidade. E embora ninguém seja perfeito e haja falhas, está satisfeito com seu mandato.

Mas que a política é um lugar de transição é passageiro, em que você deve participar e não querer se perpetuar. Daí decidiu não sair, como dizia desde 2018 é assim cumpriu, enquanto muitos achavam que era blefe, e foi apoiar um grande amigo seu.

Ele ressalta a pessoa de Edinho Capa, que além de grande amigo assegura ser um homem de caráter, bom amigo, bom pai de família, e tem mais de 30 anos de serviço prestado em Macau na educação e no esporte.

E finda como ele mesmo faz das suas palavra a palavra de Edinho Capa na convenção: “Macau já me deu muito e estou me aposentando. Chegou a hora de eu retribuir a Macau tudo que ela já me deu”. Palavras de Edinho.

“Nesse eu confio e acredito”. Palavras de Kekel.

