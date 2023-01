Macau: Viatura capota e policiais militares ficam feridos

Uma viatura da Polícia Militar da 1ª CIPM de Macau capotou na manhã desta segunda-feira (02), na BR-406, entre a comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré, e a cidade de Macau.

Três policiais estavam dentro do carro e já foram identificados. Os agentes foram socorridos com ferimentos ao Hospital Walfredo Gurgel em Natal.

Segundo informações, a viatura estava com destino ao distrito de Baixa do Meio, para pegar os documentos com a mãe de um homem preso acusado de roubo de uma moto na cidade de Alto do Rodrigues.

Quando no percurso, o policial que estava dirigindo perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e capotou varias vezes o veiculo próxima à comunidade de Moinho de Joá.

A suspeita é que o pneu da viatura tenha estourado, provocando o acidente. Policiais militares da região prestaram os primeiros socorros.