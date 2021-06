Mãe e filha são mortas dentro de casa na Pousada dos Termas em Mossoró

A violência explode neste sábado 5 de junho de 2021, em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. Por volta das 19h30min, mais uma ação violenta que resultou em duplo assassinato, onde mãe e filha foram mortas a tiros dentro de casa.

O duplo homicídio aconteceu em uma residência localizada na Rua Maria Helena de Oliveira Moura, no Loteamento Pousada dos Termas. Maria Rita Vieira de Freitas, 51 anos de de idade e sua filha Maria Clara Vieira de Freitas de 16 anos estavam em casa, quando criminosos chegaram, arrombaram o portão da frente, invadiram o imóvel e mataram as duas vítimas.

Uma terceira mulher, que pode ser a testemunha chave do crime, conseguiu se escondeu em baixo da cama e sobreviveu ilesa ao atentado. De acordo com o perito criminal Bener Lemuel, Maria Rita foi morta na sala da casa com cerca de três tiros de escopeta calibre 12 na face e sua filha foi morta no quarto com um tiro no peito.

Ainda não há informação sobre a motivação do duplo homicídio. O delegado de plantão Dr. Renato Oliveira acompanhou os trabalhos da perícia e deu início as investigações do crime. Os corpos da mãe e da filha foram recolhidos e encaminhados ao IML do ITEP onde serão necropsiados e depois liberados para os familiares.

Com mais dois homicídios, a cidade de Mossoró passa a contabilizar 70 assassinatos em 2021. No mês de junho que só está começando sete pessoas já foram assassinadas na cidade. Blog Fim da Linha.

