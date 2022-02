Mãe e filhos morrem após batida frontal de carros no interior do RN

Uma mulher e duas crianças, que seriam mãe e filhos, morreram após uma colisão entre dois carros na manhã deste domingo (20) na RN-288, no Seridó potiguar, segundo a Polícia Militar.

O acidente aconteceu por volta das 8h entre os municípios de Acari e Cruzeta. Ainda de acordo coma polícia, o marido da mulher e pai das crianças foi socorrido com vida.

As vítimas não foram identificadas oficialmente até a última atualização desta matéria. As crianças seriam um bebê e uma menina com aproximadamente 12 anos de idade.

Segundo o comandante da 3ª Companhia Independente da Polícia Rodoviária Estadual, major Aderlan Bezerra, o acidente envolveu dois carros – um modelo Celta de cor prata, onde estava a família, e um Corsa sedan de cor escura. G1/RN