Mães acompanhadas pelo Programa Criança Feliz recebem book fotográfico

A Secretária Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Feliz – PCF, realizou nessa quinta-feira (26), a entrega dos Books Fotográficos para as Mães acompanhadas pelo programa.

O ensaio fotográfico com a temática “Amor de Mãe” foi realizado no período de gestação, com o objetivo de fortalecer os vínculos entre a mamãe e o bebê; bem como, trabalhar a autoestima da gestante e eternizar esse momento especial.

A programação contou também com roda de conversa com as mamães, abordando a temática “As fases Sensoriais”, promovendo interação e convivência entre as mães e seus bebês, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança. A atividade foi mediada pela Psicóloga Ana Clara Severiano, técnica do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS – Baixa do Meio. Asscom/PMG