Maior convenção da história de Macau confirma a chapa Zé António e Rodrigo Aladim

Uma noite memorável para o eleitor macauense nesta quarta-feira, 16, quando a quadra do CEIMH foi tomada pelo verde da esperança, na convenção do DEM que consolidou a união de uma frente de oposição que está apoiando a chapa José Antônio Menezes, prefeito e Rodrigo Aladim, vice-prefeito.

Médico, José Antônio governou a cidade de Macau de 1997 a 2004 e volta a disputa eleitoral com o apoio do PSDB, DC, MDB e PSC. José Antônio tem como principal proposta devolver a dignidade ao povo macauense e reconstruir a infraestrutura da cidade, com a recuperação de praças e prédios públicos, além de políticas públicas na saúde, assistência social e na geração de emprego e no desenvolvimento econômico.

O deputado estadual George Soares, PL e o presidente da Câmara Municipal de Guamaré, Eudes Miranda prestigiaram a festa da união DEM/PSDB. Blog Celso Amâncio.

