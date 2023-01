Maior shopping de Natal começa a cobrar estacionamento na próxima segunda-feira (30)

O shopping também argumentou que foi o último empreendimento de grande porte a realizar a cobrança, e que as tarifas adotadas estão em linha com a média cobrada pelo mercado local.

O shopping foi fundado pelo empresário Nevaldo Rocha, também fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo. Ele faleceu em 2020.

Veja os valores das tarifas anunciadas pelo estabelecimento:

Automóveis

– Período de 4 horas: R$ 10,00

– Hora adicional: R$ 2,00.

Motocicletas

– Período de 4 horas: R$ 6,00

– Hora adicional: R$ 1,00.

A tolerância para não pagamento das taxas será de 20 minutos.

A área do estacionamento do shopping é de 127 mil m² com 3.660 vagas cobertas para veículos, distribuídas em seis pisos.