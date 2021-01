Mais de 100 estudantes tiveram acesso ao transporte gratuito para as provas do ENEM em Macau

Nos últimos dois domingos, a Prefeitura de Macau, por meio da Secretaria de Educação, disponibilizou transporte escolar gratuito para mais de cem estudantes que se submeteram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no município.

Os três veículos da frota do transporte escolar do município que levou os estudantes até os locais de realização da prova, saíram de Macau, Sertãozinho e de Quixaba de Baixo. “Foi difícil organizar essa pequena frota pelas condições dos ônibus, mas graças ao apoio da Secretaria de Infraestrutura, conseguimos prestar esse serviço à classe estudantil”, revelou o Secretário de Educação, Luiz Gonzaga Filho.

“Estaremos torcendo por todos para que cada vez mais tenhamos filhos de Macau nas universidades”, afirmou o prefeito José Antônio Menezes, acrescentando o ensino público de qualidade é uma das suas prioridades de governo. Asscom/PMM

