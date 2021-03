Mais de uma tonelada de sementes é entregue em 14 comunidades de Macau

A agricultura familiar também está presente na economia do município de Macau. Através do Programa Banco de Sementes, coordenado pela Emater-RN e o Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura, estão sendo entregues mais de uma tonelada de sementes de milho, sorgo e feijão, beneficiando pequenos agricultores em 14 comunidades.

Em meio à pandemia, a complexidade da atividade nas comunidades rurais, tem contado com uma equipe empenhada, sob a coordenação do Secretário de Infraestrutura, Winston Paiva. A dedicação dos servidores tem colaborado para que as sementes cheguem o quanto antes nas mãos dos produtores. Asscom/PMM.

