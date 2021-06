O Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, foi apresentado aos quatro novos médicos que chegaram para reforçar a atenção básica na saúde do cidadão de Guamaré.

Contratados pelo município, os profissionais já estão atendendo no PSF 1, PSF 3 e no PSF 6 e 8, além do Centro de Atendimento à Covid.