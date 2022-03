Major Sidcley deixa o comando da PM em Macau

Prestes a completar quatro anos da sua primeira posse no comando da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar do RN, com sede em Macau, o Major Sidcley Rodrigues do Amaral deixa o posto.

A informação foi confirmada pelo Blog com a assessoria de comunicação da Polícia Militar. A 1° CIPM além de Macau, abrange os municípios de Guamaré, Galinhos, Pendências, Alto do Rodrigues e Jandaíra.

Major Sidcley assumiu o comando da Cia. de PM pela primeira vez em maio de 2018, sendo afastado por curto um período e retornou ao posto em 07 de janeiro de 2019.

Ainda segundo a assessoria de comunicação da PM, o substituto de Sidcley será o Major Wagner. A transferência do Major por decisão do alto comando da PM, pegou a cidade de surpresa e a própria corporação. Blog Celso Amâncio