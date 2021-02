Mamãe, NÃO QUERO ser PREFEITO – Parte I: Se eu fosse eleito, reduzia de 19 para 09 secretaria de governo

Assim como o saudoso Raul Seixas, não tenho, nunca tive e, afirmo categoricamente que jamais terei nenhuma intenção de um dia me candidatar para algum cargo, seja de prefeito, vereador, presidente de sindicato ou até mesmo de conselheiro tutelar.

Só se for um plano de Deus na minha vida, mas acredito que não SEJA. E também, mamãe não quer.

Mais quero aqui chamar atenção para o cargo de prefeito, em especial, para aquele que vai assumir a prefeitura de Guamaré, caso haja uma eleição suplementar.

E se não houver, vale para o prefeito eleito no ultimo dia 15 de novembro de 2020, caso o TSE reconheça seu direito.

Embora se diga que a população tem memória curta, existem reclamações e muitas reivindicações HÁ ANOS quanto às exigências para com o novo prefeito de realizar ações em benefícios de todos, e não apenas de um grupo ou aliados políticos.

Na verdade o povo está a cada campanha mais esclarecido, e mais exigente quando as melhorias para todos os setores. Há muitas secretarias e poucas que de fato funcionam, o portal tem acompanhado de perto a falta de ações.

Redução de Secretarias

Como cidadão e imprensa local, ouço quase diariamente a reclamação da população quando a quantidade de secretarias sem ações com realizações. A maioria foi criada em governos passados simplesmente para acomodar aliados políticos.

Quando digo à mamãe que não quero ser prefeito, é porque se eu fosse candidato e eleito, numa eleição suplementar, ao assumir a prefeitura, umas das minhas primeiras ações seriam fazer uma reforma administrativa, iniciando com a redução IMEDIATA de 10 secretarias, das 19 que existente hoje.

O município não sofreria dano algum com essa medida do prefeito, os serviços prestados a população funcionaria do mesmo jeito, ou melhor. Não havia desemprego, o segredo desta ação agora eu não posso dizer, mamãe não deixa.

Seria uma nova estrutura de gestão que passaria a contar com menos secretarias e mais resultados, priorizando os servidores e os filhos de Guamaré. As mudanças reduziriam gastos que não se medem, redução de milhões que seriam investidos em obras, saúde, educação e social.

O enxugamento da estrutura administrativa, revisão de contratos e redução nos gastos da prefeitura iria possibilitar o governo atender o cronograma de desembolso. A exemplo da folha de pagamento da prefeitura e terceirizados tem hoje um custo muito alto aos cofres públicos por mês, .

Por fim, reafirmo o que disse a mamãe, eu não quero jamais ser prefeito, mas se Deus e o povo me quisesse, iria governar o munícipio de Guamaré com apenas 9 secretaria, 10 serão extintas com uma caneta só. Isto é possível!

Neste governo o povo do munícipio teria prioridade, governaria do estilo e modelo do presidente da republica Jair Messias Bolsonaro, pelo o exemplo! mesmo que fosse preciso pagar um preço para enfrentar o sistema e a globo.

Só se governa bem quando o gestor tem a vontade e a coragem que faltou em seus antecessores de governar com o povo e para o povo.

