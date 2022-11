Manifestações contra eleição de Lula completam 11 dias na porta de quartéis em SP e no DF

Há onze dias, um grupo de manifestantes contra a eleição de Luiz Inácio Lula (PT) está em vigília em frente ao Quartel Militar do Comando do Sudeste, na zona sul da capital paulista.

Eles cantam o hino nacional, balançam bandeiras do Brasil e pedem intervenção militar no governo do Brasil. Segundo a assessoria de comunicação do comando militar, apesar da aglomeração de pessoas, não há prejuízo às atividades do quartel. Em Brasília, manifestantes pela mesma causa também seguem acampados em frente ao quartel do exército no setor militar-urbano.

Os organizadores estimam que 20 mil pessoas ocupem o local. O grupo ganhou reforço nesta quarta-feira, 9, de cerca de 100 caminhoneiros de várias regiões do país. Segundo o Comando Militar do Planalto, o acesso de veículos à região continua liberado, com possibilidade de fechamentos momentâneos, mediante avaliação dos órgãos de trânsito.