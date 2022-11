Manifestantes voltam a se reunir em grande numero em frente ao 16º Batalhão do Exercito em Natal

Em várias Capitais do Brasil, manifestantes protestaram contra Lula neste feriado da Proclamação da República. Em Natal (RN) não foi diferente. A concentração aconteceu com muitas pessoas em frente ao 16º Batalhão do Exército, na Avenida Hermes da Fonseca.