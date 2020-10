Manú de Nascimento: O candidato que discursa com a alma

Por Lenne Miranda

O discurso de Manoel Nascimento, mas conhecido como Manú de Nascimento, foi o mais comentado, desde a hora que o mesmo surpreendeu a todos, com sua fala que envolve desigualdade social, alta taxa de emprego para pessoas de fora e compra de voto.

Nada do que ele falou é mentira ou algo extraordinário que se descobriu há pouco. As palavras dele apenas confirmam o que a população Guamareense sente e vive.

O candidato Manú não desmereceu nenhum outro candidato que ali estava apenas falou sobre nossa realidade que já perdura por alguns anos, e falou o que se deve fazer para combater essa situação.

O mesmo também falou para as pessoas não venderem seu voto, e para aqueles que estão achando um absurdo, ele ter dito isso.

Minha opinião é que ele falou a verdade, quem conhece a política e vive nela sabe bem, que antes de mostrar o projeto de campanha se pergunta o que o eleitor quer e precisa.

Manú em seu discurso trouxe a verdadeira realidade do município, trouxe em suas palavras a preocupação como futuro legislador com o seu povo, pois sabemos que o caminho cada vez está mais complicado e que se Guamaré não se preparar agora para um futuro sólido, será apenas mais uma cidadezinha pacata com seus filhos abandonando para ter uma oportunidade fora.

Deu-me orgulho a fala dele?

Deu sim!

Ele falou a realidade vivida por ele e pela família, assim como por grande parte dos Guamareenses. Nós conhecemos a verdade e essa verdade muitos quer botar uma venda e fingir que não existe.

Manú naquele palanque não defendeu A ou B, ele defendeu o povo, ele defendeu a ideia que Guamaré pode sim ser melhor para todos e que pra isso só basta querer a mudança, só basta jogar fora os velhos hábitos de uma política ultrapassada e sem pontos positivos para a população.

Foi um discurso vindo de dentro e não um discurso pensado, medido e corriqueiro.

Nesse dia 15 de Novembro é 15.444 pra mudar esse cenário de desigualdade.

Manú de Nascimento o menino que virou homem carregando sempre a responsabilidade com os seus e os demais. Voto e confio!

