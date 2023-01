Máquinas iniciam obras de pavimentação na estrada de acesso a praia do Minhoto em Guamaré

Um grande sonho coletivo se tornando realidade para todos os moradores de Guamaré. Depois de anos de espera por parte da população, a pavimentação asfáltica da estrada de acesso às praias do Minhoto e Amaro finalmente começa a ser realizada com máquinas trabalhando a todo vapor.

A obra da estrada compreende um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, e inclui a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, ciclofaixa e sinalização.

Guamaré tem um grande potencial turístico e nos finais de semana as duas praias têm sido o ponto certo para o lazer das famílias. Como cidadão e imprensa local, posso afirmar com muita precisão que são destinos encantadores.

Com a construção da estrada, o governo do prefeito Arthur Teixeira (PSB), acerta dando sua rica contribuição com melhorias na infraestrutura potencializando o turismo local, além de sinalizar boas perspectivas para a economia do município.

