Máquinas trabalham na pavimentação da estrada de acesso a praia do Minhoto

Um grande sonho se tornando realidade para todos os moradores de Guamaré. Depois de anos de espera por parte da população, a pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Praia do Minhoto está sendo realizada.

As máquinas estão trabalhando no local em ritmo acelerado na pavimentação da base do solo com brita. São camadas constituídas de mistura artificial em usina de solo com agregado pétreo britado.

Este trabalho que está sendo realizado pela empresa vencedora da licitação, apresentam grande estabilidade e durabilidade da obra, resistindo às cargas do tráfego e ação dos agentes climáticos, quando adequadamente compactadas.

O acesso inclui também a rodovia que liga a RN até a Praia. O município de Guamaré já respira novos ares de mudança e transformação para formatação do turismo.

Veja algumas imagens da obra desta quarta-feira (25):