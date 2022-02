Mar avança e volta destruir barreira de contenção na estrada de acesso a Lagoa Seca

O avanço do mar sobre o rio Miassaba em Guamaré voltou a derrubar a parede de contenção de marés, na estrada de acesso a comunidade de Lagoa Seca, zona rural do município, que dá acesso ao centro da cidade pela ponte de madeira.

Com o avanço do mar e o grande volume de chuva na ultima semana, causou transtornos aos moradores do distrito, que estão com dificuldade de acesso por esta via até a cidade.

A cratera aberta no muro e a grande quantidade de água e lama na estrada, vêm prejudicando as famílias que usam o transporte através de moto para chegar à sede.

Vários moradores da comunidade ligaram para secretaria de obras, que prometeu revolver o problema em tempo, mas até o presente momento sem solução.

Um percurso que dura poucos minutos para os moradores que fazem compras no comercio local, agora estão sendo obrigados a percorrer uma distância bem maior pelo o distrito de Ponta de Salina, cerca de 12km.

Alô obras

Acreditamos na sensibilidade do poder público em resolver este problema do muro de contenção. Um problema que vem afetando os moradores de Lagoa Seca.

Com o trabalho dos técnicos e das máquinas da prefeitura no local, o acesso dos moradores a cidade pela estrada será resolvido com a construção da barreira e a secagem da água.

Os moradores agradecem!