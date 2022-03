Março chega abrindo a janela partidária para as eleições de outubro

O mês de março começa com a chegada da janela partidária, que ocorre de 3 de março até 1° de abril, nesse período parlamentares estão autorizados a buscar novas siglas sem que isso acarrete perda do mandato, porém uma pedra grande surge no meio desse caminho, a formação das federações.

Essa pactuação entre partidos políticos distintos pode mudar o percurso, uma vez que a costura feita em Brasília, visando à campanha nacional, pode prejudicar planos de deputados estaduais e federais lá na origem.

A construção dessa nova modalidade de convergência política precisa partir da base, dos estados, e não dos gabinetes em Brasília.