Maria do Socorro é exonerada do cargo de secretária de educação

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município, exonerou a pedido através da portaria nº 1.334/2021, MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA AGUIAR, do cargo de Secretária Municipal de Educação.

A portaria de exoneração do cargo foi publicada hoje, 24 de Agosto de 2021.

Nota do Blog

Ainda não sabemos o real motivo que levou a secretária de educação de Guamaré, Maria do Socorro, a fazer o pedido de exoneração do cargo que o ocupava em uma das pastas mais importante do governo. O blog irá tentar fazer uma entrevista com ela.

A expectativa agora é o anuncio da nomeação do novo (a) secretária de educação do município.