Marineide Diniz toma posse como prefeita de Carnaubais

Em sessão extraordinária, no final da tarde desta quarta-feira, 19, a presidente da Câmara Municipal de Carnaubais, Norma Siqueira, empossou no cargo de prefeita do município, a vice-prefeita Marineide Diniz (DEM), que assume o comando do Poder Executivo em razão do afastamento do Prefeito Thiago Meira (PL) pelo Tribunal de Justiça.

Dona Marineide assume a prefeitura por tempo indeterminado, enquanto dure o período do afastamento do prefeito eleito pela justiça. Ela prestou o compromisso constitucional e em seguida assinou o termo de posse.

Com oito dos nove vereadores na Casa Legislativa, a sessão extraordinária foi marcada pela presença de familiares da prefeita recém-empossada, que é esposa do líder político no município, Dinarte Diniz, além do ex-prefeito Júnior Benevides e lideranças comunitárias.

Pacificação

No discurso de posse da nova prefeita, um gesto de humildade e disposição para o diálogo com aqueles que desejem dar as mãos para trabalhar por Carnaubais. “Estamos aqui para governar para todos, com o coração cheio de fé e esperança. Vamos seguir em frente, sem olhar para trás, mesmo sabendo que esse início não será fácil”, disse Dona Marineide.

Ainda no curto discurso, a nova prefeita declarou que o município terá a partir de hoje, uma gestão pautada pelo diálogo, respeito, honestidade e pelo zelo com o dinheiro do nosso povo. “Temos um novo caminhos para trilhar daqui pra frente, porque precisamos trabalhar muito pela cidade, sem nunca esquecer de cuidar do nosso patrimônio maior: a vida das pessoas”, concluiu.

