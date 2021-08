Marinha emite alerta de mar grosso e ventos de até 61km/h na costa potiguar

A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte, emitiu nesta segunda-feira (23) dois alertas.

Um referente mar grosso entre Jequiá da Praia (SE) a Touros (RN), de 50 até 400 Milhas Náuticas da costa, com ondas de Sudeste a Leste de 3,0 a 3,5 metros de altura, válido até às 21hs do desta segunda-feira (23).

O outro é sobre ventos fortes entre Touros (RN) e São Luís (MA) que podem chegar até 61Km/h com rajadas. O alerta é válido até 12h da terça-feira (24).

Como sempre faz em situações como esta, a Marinha recomenda recomenda-se que as embarcações de pequeno porte “evitem a navegação” e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores, casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.