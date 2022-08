Marinha emite aviso de ressaca com ondas de até 2,5 metros no litoral do RN

A Marinha emitiu um aviso de ressaca no mar para o litoral do Rio Grande do Norte, desde Touros até a divisa com a Paraíba. Segundo o comunicado, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura até às 21h do próximo sábado (20). É recomendado que as embarcações de pequeno porte evitem a navegação durante o período.

As demais embarcações, como recomenda a Marinha, devem redobrar a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores, casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

Todos os avisos de mau tempo em vigor são atualizados no endereço eletrônico da marinha. Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no facebook e por meio do aplicativo “Boletim ao Mar”, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android quanto para iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).