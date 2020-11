Mário da Academia: Jovem empreendedor adere ao projeto do 15 e se junta a nação bacurau

A cada dia, cada vez mais, cresce o número de adesões e alianças em torno do projeto da candidatura a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e vice-prefeita Pretinha, ambos do (MDB).

Desta vez, o jovem empreendedor Mário da Academia, adere junto com sua família à nação bacurau. “Decidi ficar ao lado de Hélio porque ele me ouviu, e eu fui ouvido por ele, Hélio é um homem do povo, e por causa do povo que reconhece o trabalho dele quando foi prefeito, eu e minha família votamos no 15”. Disse Mário.

