Marisa Rodrigues: A força da mulher por uma cadeira na Câmara de Guamaré

Há uma coisa que a assistente social, Marisa Rodrigues, não abre mão é o comprometimento com as politicas públicas do município, por onde ela trabalhou e prestou seus serviços como gestora deixou um grande legado, e saudade de uma mulher forte, de pulso firme, comprometida e que sabe trabalhar.

Dona de um conhecimento que dispensa quaisquer comentários na área social e administrativa, Marisa quer usar sua experiência de gestora para fazer mais, muito mais por aqueles que mais precisam dela… O povo.

O serviço social sempre foi e será sua principal bandeira.

Não foi surpresa para a nação bacurau a apresentação de Marisa pelo o partido na convenção do MDB na ultima terça-feira (15), como pré-candidata a vereadora, uma mulher cheia de sonhos, propostas, ideias e projetos, sempre com o foco na mulher e, em especial, no social.

Durante a solenidade, ao lado da ex-primeira dama, Christiane Fonseca, Marisa foi aplaudida quando o candidato Hélio Willamy, segurou na sua mão e disse “Marisa veio para somar, é minha amiga e pré-candidata a vereadora por uma das onze vagas na Câmara Municipal”. Comentou.

Durante todo tempo ela foi abraçada por amigos conquistados ao longo dos anos, e pela militância no ginásio Ademir de Miranda. Sinais positivos a sua pré-candidatura partiu de todos os lados, um reconhecimento do trabalho prestado como secretária de assistência social ao povo de Guamaré.

(Visited 1 times, 1 visits today)