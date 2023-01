Marisa Rodrigues: Prefeito Arthur Teixeira nomeia NOVA Secretária de Assistência Social

O prefeito de Guamaré, Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, através da portaria Nº 021/2023 publicada nesta quarta-feira (04), no Diário Oficial do Município, nomeou, MARISA RODRIGUES DA SILVA, no cargo de Secretária Municipal de Assistência Social do município, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo Art. 45 da Lei Orgânica do Município.

Nota do Blog – I

O prefeito Arthur Teixeira acertou em ter nomeado para a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social, uma profissional técnica que não abre mão do comprometimento com as politicas públicas do município.

Refiro-me com muito orgulho de Marisa Rodrigues, que por onde ela trabalhou e prestou seus serviços como gestora deixou um grande legado, e saudade de uma mulher forte, de pulso firme, comprometida, e que sabe trabalhar.

Dona de um conhecimento que dispensa quaisquer comentários na área social e administrativa, o serviço social sempre foi e será sua principal bandeira.

Estou muito orgulhoso, assim como a população de Guamaré, em especial, aquela menos favorecida. Seja benvinda Marisa!

Nota do Blog – II

Marisa Rodrigues deve escolher para ser seu adjunto (a) um nome a altura, que tenha conhecimento de politicas públicas.

Fico aqui na torcida que tudo certo em prol daqueles que mais precisam da assistência social… O povo!