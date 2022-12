Marrocos supera a Espanha nos pênaltis, avança às quartas de final da Copa do Mundo e faz história

Marrocos fez história no Estádio Cidade da Educação. Depois de um jogo amarrado, mas em que tiveram chances até de vencer a Espanha, os Leões do Atlas passaram pelo 0 a 0 no tempo regulamentar, ganharam a disputa de pênaltis por 3 a 0 e avançaram.

Nas quartas de final da Copa do Mundo, eles vão enfrentar os vencedores de Portugal x Suíça neste sábado. Foi a primeira vez que o país norte-africano passou das oitavas do Mundial.