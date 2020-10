Marujo dos Projetos: A voz que não se cansa de falar e lutar por Guamaré

Um calor de quase 40 graus foi registrado na manhã desta quarta-feira (14), em Guamaré. Mesmo assim, o sol escaldante não foi obstáculo para impedir de homem, filho de Guamaré, candidato a prefeito pelo o PSC, pudesse ecoar sua voz para pedir um voto de confiança aqueles que passavam pela rua.

Marujo dos Projetos, como é mais conhecido, não tem se cansado de levar sua voz às famílias da sede, e comunidades na zona rural do município. Sempre com um discurso firme, e com propostas inovadoras, o filho de Lucila sonha com uma cidade desenvolvida e para todos.

Sozinho ou acompanhado por militantes, Marujo tem feito o que outros candidatos a prefeito e até vereadores não têm a coragem de fazer… Ir até onde o povo está levando suas propostas de governo.

Quando ele não fala nas lives em seu canal no Yutub já bem conhecido pelo os guamareenses, é fácil vê-lo numa esquina, ou mesmo nas comunidades levando uma mensagem de fé e esperança de dias melhores para Guamaré.

Confesso que parei quando vi este homem falando sozinho…

Parei, observei e ouvi seu discurso. Em terceiro lugar nas intenções de votos de pesquisas internas, já colando no segundo colocado, Marujo tem a esperança que a população entenda que é possível vencer os gigantes mesmo sendo pequeno.

Enquanto uns riam e criticava-o, por talvez ele falar sozinho em cima de um paredão, outros pararam em plena rua, nas esquinas registradas por nossas lentes, e ouviram atentamente cada proposta.

O que podemos constatar que o candidato do PSC Marujo dos Projetos, mesmo sendo criticado, aplaudido, ou taxado como louco, ele não se cansa de falar e lutar por Guamaré.

