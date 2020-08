Marujo lança seu nome como pré-candidato a Prefeito de Guamaré

O final da tarde deste domingo (02) foi marcado pelo anúncio da pré-candidatura de Mário Antônio, popularmente conhecido por Marujo. Ele traz em seu discurso as cores e a bandeira do município com uma proposta de mudança e quebra de hegemonia política no município.

Na solenidade foram apresentados os pré-candidatos ao legislativo que disputará uma cadeira das onze disponíveis em 2021.

Na presença do Deputado Estadual Coronel Azevedo, Marujo enfatizou em seu discurso que Guamaré necessita de mudanças, e seu grupo político chega como nova opção com propostas e ideias inovadoras para uma gestão voltada a sustentabilidade, geração de emprego e renda.

Em um cenário político de incertezas de quem serão os candidatos da situação e da tradicional oposição, Marujo sai na frente dos demais grupos políticos que ainda não se definiram em suas candidaturas.

O evento de ontem mostrou também que a mudança parte de um princípio onde o povo tem voz e vez e fará a tão sonhada mudança nestas eleições em Guamaré.

