Matrícula 2022: Rede Estadual de Educação abre 292 mil vagas

A rede estadual de educação está com as matrículas 2022 abertas. Em todas as regiões do RN, as escolas estaduais estão realizando o processo de renovação dos alunos veteranos. Por meio do Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc), a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer está disponibilizando 292.388 vagas para o próximo ano letivo, que será iniciado no dia 7 de fevereiro.

Na etapa atual do calendário de matrículas, as próprias unidades de ensino estão realizando a rematrícula dos estudantes. Esse processamento segue até o dia 14 de janeiro de 2022. Os pais ou responsáveis que desejem fazer a transferência do seu filho para uma escola da rede municipal, devem realizar a solicitação no portal do SIGEduc até o dia 21 de janeiro.

Os alunos que desejarem ingressar na rede estadual terão as vagas disponibilizadas em 31 de janeiro. A matrícula pode ser realizada em casa, por meio do portal do SIGEduc. O estudante, pai ou responsável deverá acessar a plataforma e seguir os passos que serão exibidos ao navegar pelo sistema.

“O período de matrícula representa a chegada de um novo ano letivo. A rede estadual está preparada para realizar todas as etapas deste processo com a tranquilidade já conhecida por pais e escolas. 2022 será um ano importante para a educação potiguar e ele começa agora, com as matrículas”, frisa o professor Getúlio Marques, secretário de Educação do RN. As escolas e as sedes diretorias regionais de Educação estarão auxiliando nas matrículas de forma presencial.

Ensino Médio em Tempo Integral

Os interessados nas vagas para o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) e Profissionalizante poderão se cadastrar para uma vaga no ensino médio em tempo integral até o dia 21 deste mês. Em 2022, o EMTI estará presente em 76 escolas e contará com 8.255 vagas disponíveis para novos estudantes.

Para auxiliar alunos e pais com dúvidas sobre a metodologia utilizada nessas unidades de ensino em tempo integral neste ano, a SEEC conta com um portal dedicado onde estão disponíveis informações sobre matrículas, prazos, equipes e a localização das escolas. O site está disponível em https://querointegral.com.br/RN/.

As cidades com escolas em tempo integral no ensino médio são: Acari, Alto do Rodrigues, Angicos, Apodi, Areia Branca, Afonso Bezerra, Assu, Caicó, Caraúbas, Ceará Mirim, Currais Novos, Campo Redondo, Caiçara do Norte, Extremoz, Espírito Santo, Ipanguaçu, Itaú, Jardim do Seridó, João Câmara, Lagoa Nova, Lagoa D’Anta, Macaíba, Macau, Martins, Mossoró, Monte das Gameleiras, Natal, Nova Cruz, Parelhas, Passa e Fica, Parnamirim, Parazinho, Pau dos Ferros, Pedro Avelino, Pendências, Poço Branco, Rafael Godeiro, Rui Barbosa, São José do Mipibu, São João do Sabugi, Santa Cruz, Santo Antônio, São Gonçalo do Amarante, São José do Campestre, São Bento do Trairi, Santana do Matos, Serra Negra do Norte, Serra de São Bento, Serrinha, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Touros, Umarizal e Várzea.

Calendário de Matrículas

Renovação de Matrículas: 23/12 a 14/01;

Transferência Automática e por Interesse Próprio: 27/12 a 21/01

Solicitação de vagas para o Ensino Médio Integral e Profissionalizante: 03/01 a 21/01

Divulgação das vagas concedidas na solicitação de vagas para o Ensino Médio Integral e Profissionalizante: 25/01 (18h)

Matrículas para Novos Estudantes (vagas remanescentes): 31/01 a 02/02

Início do Ano Letivo 2022: 07/02