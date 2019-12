Mau tempo: Defesa civil alerta que embarcações de pequeno porte devem evitar a navegação

Com base em informações recebidas na tarde dessa quarta-feira, 18, pela Capitania de Portos do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil e Patrimonial, informa que permanece a previsão mau tempo até às 12 horas dessa sexta-feira, 20.

Com a previsão de ondas de até 2,5 metros, entre as cidades de Touros e São Luiz (MA), a Marinha do Brasil orienta que as embarcações de pequeno porte “evitem a navegação” e que as demais embarcações redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores, casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.

Contatos:

Em situações de emergência, a população de Guamaré pode entrar em contato com a Defesa Civil através dos telefones: 08002820153/ (84)3525.2473 e pelo 153.

