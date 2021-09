MDB e PSB realiza convenção neste domingo (26), para confirmar candidatura de Arthur Teixeira a Prefeito de Guamaré

O nome do Arquiteto e atual secretário de obras do município, Arthur Teixeira, será homologado como candidato a Prefeito de Guamaré no próximo domingo, dia 26, na convenção do MDB e PSB para concorrer na eleição suplementar que será realizada no próximo dia 07 de novembro.

De acordo com os editais de convocação a convenção acontece a partir das 15 horas, no Centro de Convenções Vicente de Brito Miranda – Rua Rio Aratuá S/N – Centro.

Além do candidato a prefeito, vereadores e dirigentes do MDB e PSB municipal, está também confirmada à presença de liderança politicas dos partidos da executiva estadual.

Organização

A Comissão solicita aos participantes que obedeçam às normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias municipais e estaduais, em especial a necessidade do uso de máscaras.

E informa que todas as medidas de proteção e cuidado para evitar aglomerações estão sendo adotadas, seguindo as normas sanitárias durante a pandemia da Covid-19.

Veja os Editais:

Edital do MDB

Edital do PSB