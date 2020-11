MDB ganha mais adesões e fortalece grupo político

O grupo político liderado em Guamaré pelo ex-prefeito Hélio Willamy, e o atual prefeito Adriano Diógenes (MDB), receberam mais adesões ao projeto politico da coligação “Esperança Renovada”.

As adesões fortalecem o grupo da situação para a disputa eleitoral deste ano, quando os eleitores guamareenses vão escolher os novos representantes do Executivo e Legislativo da cidade no próximo domingo, dia 15 de novembro.

Hélio e Adriano deram as boas vindas aos novos integrantes de seu grupo político, Seu Nobre, Geilson, Fabiano, Gil de Rossimiro e família, destacando que a vinda dos mesmos enaltece e fortalece a nação bacurau.

(Visited 1 times, 1 visits today)