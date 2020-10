MDB suspende agenda de campanha por dois dias em luto pelo falecimento de Luiz Ricardo

A coligação “Esperança Renovada”, em nome do candidato a prefeito Hélio Willamy, se solidariza com os familiares e amigos do Sr Luiz Ricardo (Avô do nosso Candidato a vereador Dedezinho de Baixa do Meio).

Suspendemos a agenda de eventos da nossa coligação pelos próximos dois dias (sábado e domingo) em luto por essa perda.

Reafirmamos nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor e saudade.

Hélio Willamy e família

(Visited 1 times, 1 visits today)