Médico Otorrino: Prefeitura de Guamaré garante bem-estar da população com serviços de saúde

Na média complexidade ambulatorial, o município de Guamaré disponibiliza vários serviço de saúde no Ambulatório Médico Especializado. Esta semana foi registrada uma boa demanda no atendimento de pacientes que precisam do acompanhamento de médico Otorrino.

Serviços ofertados

Além do médico Otorrino, o AME oferece várias especialidades médicas, como, por exemplo, exames complementares, tais como: raio-X, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, colonoscopia, laringoscopia, retossigmoidoscopia, dentre muitos outros.

Saúde de Qualidade

Em Guamaré são mais de 50 tipos de procedimentos cirúrgicos realizados no Hospital Manoel Lucas de Miranda, em várias áreas, que vão desde a ginecológica e obstétrica até a realização de procedimentos orpédicos de média complexidade por vídeo-artrodcopia.

Com o objetivo de melhorar e ampliar ainda mais a assistência ao cidadão guamareense na saúde pública, o prefeito Eudes Miranda, investe pesado para garantir atendimento de qualidade, e continuar salvando vidas.

