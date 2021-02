Meio Ambiente: Prefeitura de Guamaré promove ações educativas nas praias do Município

Com o objetivo de conscientizar os moradores, os donos de barracas, bares, banhistas, turistas e comerciantes, a Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criou o projeto “Praia Limpa”, sobre o descarte inadequado do lixo.

A secretária de meio ambiente, Maria Silvone da Costa Almeida, juntamente com toda sua equipe da educação ambiental, visitaram no ultimo final de semana as praias do Presidio e Mioto, realizando uma ação educativa de conscientização.

Na ação, foram entregues sacos de lixo e feita adesivação de panfletos educativos pela equipe mobilizadora da secretaria.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente, Silvone Almeida, “a intenção é incentivar os bons hábitos para a conservação da beleza e do ecossistema das praias do município. A Prefeitura através a secretaria de meio ambiente está fazendo a sua parte, orientando os donos de bares e visitantes sobre o descarte inadequado do lixo. Mas, é muito importante que a população colabore, principalmente jogando o lixo no local correto. É essa mensagem que a equipe da secretaria vai reforçou e vai ampliar nas demais praias ”, afirmou.

