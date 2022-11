Melhores do Ano: Blog Guamaré em Dia e Domingrau entre os melhores do ano

O centro de convenções localizado na orla da praia aratuá foi palco no ultimo sábado (26), de um dos eventos mais esperado do ano “Prêmio Melhores do ano 2022”. O cenário estava impecável, lindo e bem organizado.

Os melhores do ano têm como objetivo divulgar produtos e serviços ofertados na cidade, através do reconhecimento das empresas e profissionais que se destacaram no ano.

Presentes, os concorrentes mais votados na página do instagram por categoria, que aguardavam ansiosos ser anunciado seu nome como vencedor (a), entre os três mais votados. Cerca de 400 pessoas participaram da mega festa.

Na sua segunda edição, o evento “melhores do ano” tem chamado atenção por sua beleza, critérios e organização.

A festa ainda arrecadou alimentos não perecíveis que foram doados pelo o público presente, e que serão doados pela organização a famílias carentes do município.

“Estamos felizes por esta noite maravilhosa. Isso é fruto do trabalho de cada um colaborador que ajudaram para termos este resultado de escolher por categoria os melhores do ano em varias áreas de atuação. Muito obrigado a todos que acreditaram e contribuíram para que tudo saísse tão perfeito”, agradeceu PH Soares em nome de toda equipe organizadora.

O Domingrau foi eleito pelo o público pela 2ª vez como o melhor evento realizado do ano na cidade de Guamaré com 925 votos. E o Blog Guamaré em Dia, foi eleito pelo os internautas como o melhor blog com 1.038 votos.

De público, queremos agradecer pelo o reconhecimento no quesito festa popular e manter nosso povo bem atualizado. Isto só aumenta a cada dia e com o prêmio a nossa responsabilidade de fazer o melhor pela população de Guamaré.

O evento ‘melhores do ano’ incentiva o empreendedorismo demostrando sua importância para o município, razões das promoções de eventos e demais ações pertinentes, com a finalidade de mobilizar e sensibilizar acerca dos benefícios dos empreendedores.

Parabéns a toda organização do evento, e a todos os vencedores das 45 categorias. Que venham os melhores do ano 2023!