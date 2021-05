A política do ex-prefeito de Guamaré e bioquímico por formação, Adriano Diógenes, sempre foi a política do bem, sem olhar a quem.

Neste 1º de maio, ele cumpre a escala de plantão no laboratório do Hospital Antônio Feraz, em Macau, exercendo sua profissão no Dia do Trabalhador.

Parabéns a todos os trabalhadores pela passagem do seu dia!

