Mensagem de Hélio Willamy pelo o Dia do Servidor Público

Hoje, 28 de Outubro comemoramos o Dia do Servidor Público, uma homenagem justa a todos os homens e mulheres que dedicam os seus esforços, conhecimentos técnicos e experiências profissionais à missão de servir à sociedade.

Meus parabéns a todos os servidores públicos, também aos já aposentados e em especial aos servidores da nossa cidade Guamaré, pela dedicação, pelo zelo e pela responsabilidade com que tratam as causas públicas em todas as suas áreas de atuação.

Feliz Dia, Servidores!