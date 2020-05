Mensagem do Prefeito Adriano Diógenes ao Dia do Trabalhador

Neste 1º de Maio, queremos enaltecer o esforço e a dedicação de todos aqueles que derramaram seu suor para ajudar a desenvolver o município de Guamaré, que completa 58 anos de Emancipação Politica esta semana.

Parabéns aqueles que acordam cedo para que o pão de cada dia chegue á sua mesa. Parabenizamos também aqueles que trabalham até tarde da noite porque assim pede o seu ofício.

Mulheres e homens batalhadores, que fazem de nossa cidade um referencial de desenvolvimento, queremos deixar nosso carinho e admiração, além de lembrar que sempre estaremos lutando em defesa de mais oportunidades de trabalho e condições de vida digna para todos.

O trabalho é uma missão diária que nos motiva a enfrentar os desafios do dia a dia na busca de dias melhores para as nossas famílias, e a todos que nos cercam. Portanto a minha gratidão a todos os trabalhadores do município.

Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras!

Adriano Diógenes

Prefeito Municipal

